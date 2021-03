Oftersheim. Die evangelische Kirchengemeinde beginnt am Sonntag, 7. März, wieder mit Präsenzgottesdiensten im Gemeindehaus, heißt es in einer Pressemitteilung. „Das bereits erprobte Hygieneschutzkonzept gilt nach wie vor: Wir achten auf Abstand, das korrekte Tragen einer OP- oder FFP2-Maske, wir nutzen Handdesinfektionsmittel am Eingang, der Gottesdienst dauert etwa 30 Minuten und es gibt keinen gemeinsamen Gesang“, erläutert Pfarrer Tobias Habicht.

„Unser Beschluss zu Präsenzgottesdiensten wird regelmäßig überprüft und wir orientieren uns dabei am Infektionsgeschehen. Sollten die Zahlen wieder steigen, werden wir auch kurzfristig wieder unsere Gottesdienste aussetzen“, darauf macht die evangelische Kirchengemeinde aufmerksam. Sollte sich die Situation ändern, geben wir in unserer Zeitung die Informationen, die auch auf der Homepage www.ekioftersheim. de zu finden sind, bekannt.

Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten ist zwingend notwendig – entweder auf der Homepage der evangelischen Gemeinde unter https://ekioftersheim.church-events. de/ oder telefonisch im Pfarramt unter der Nummer 06202/5 48 48. Man kann auch gerne auf den Anrufbeantworter sprechen, er wird regelmäßig abgehört.

Wer Grippe-Symptome oder Ähnliches hat, sollte von einem Besuch des Gottesdienstes absehen, bittet die evangelische Kirchengemeinde. zg/az