Vorsitzende des Oftersheimer Cäcilienchors legt Amt nieder

Oftersheim. Viele Aktive des Cäcilienchors „St. Kilian“ kamen kürzlich in Oftersheim zur Jahreshauptversammlung zusammen. Zu Beginn begrüßte die Vorsitzende Erika Lackus den Dekan Uwe Lüttinger, die Chorleiterin Tamara Ibragimowa sowie alle Sängerinnen und Sänger, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie erwähnte bei ihrer Ansprache, dass dies ihre letzte Amtshandlung als Vorsitzende sei. Sie hatte bereits bei der Hauptversammlung im Februar angedeutet, dass sie den Vorsitz des Chors abgeben möchte. Da die Vorsitzende und die Beisitzer Erich Heid, Alfred Schiller und Gertrud Ernst nach ihrem Rücktritt nicht mehr im Amt sein werden, wurde ein Arbeitsteam gebildet.

Franziska Wiltz wird fortan weiterhin als Schriftführerin für Internet, Zeitungsberichte, Briefe und ähnliches zuständig sein. Rita Ehringer hat sich bereit erklärt, diverse Belege für Einnahmen und Ausgaben in Empfang zu nehmen und an das Pfarramt in Schwetzingen zur Kontoführung weiterzuleiten. Beträge von Einnahmen werden dem Konto gutgeschrieben und bleiben so dem Chor erhalten. Zdenka Zöbeley führt indes das Amt der Notenwartin weiter und Charlotte Kreis ist für Essenbestellung zuständig. Renate Rössler ist schließlich für verschiedene Belange da.

Den Bericht der Schriftführerin Franziska Wiltz übernahm stellvertretend Rita Ehringer. Ein Blick in die Statistik zeigt: Der Chor umfasst zurzeit 22 aktive und 45 fördernde Mitglieder. Des Weiteren absolvierte der Chor zehn Auftritte zu verschiedenen Gottesdiensten. Auch gesellige Veranstaltungen kamen nicht zu kurz – nach langer Corona-Abstinenz machte man im Juni einen Ausflug zum ehemaligen Pfarrers der Seelsorgeeinheit Schwetzingen, Friedbert Böser. Der Chor gestaltete die Messfeier bei der Wallfahrtskirche mit. Die Adventsfeier fand nach einer verkürzten Chorprobe im Josefshaus statt.

Nach dem Bericht der Schriftführerin folgte der Kassenbericht von Joachim Müller. Er gab Einblick in den Kassenbestand, der Einnahmen und Ausgaben. Joachim Müller erklärte, dass er nach der Kassenübergabe an das Pfarramt der Seelsorgeeinheit Schwetzingen, wie bereits angekündigt, dem Chor nicht mehr angehören werde.

Peter Kreis beantragte die Entlastung der Vorstandschaft für das vergangene Jahr, was von allen angenommen und per Akklamation akzeptiert wurde. Die Chorleiterin Tamara Ibragimowa zeigte sich, trotz Problematik mit der derzeitigen Chorbesetzung, mit dem Ergebnis zufrieden und dankte dem Chor für die geleistete Arbeit.

Neue Kassenführung

Dekan Lüttinger dankte dem bisherigen Vorstand für die Arbeit seit vielen Jahren. Seine Ansprache begann mit einem Gleichnis: Eine Pfütze auf einem Waldweg: „Was sieht man, wenn man in die Pfütze schaut, man sieht den Himmel.“ Er ging auf die Erneuerung der Kassenführung durch das Pfarramt Schwetzingen ein. Die Kirchenchöre als Teil der Kirchengemeinde sind wie auch alle anderen weltlichen Chöre oder Vereine Umsatzsteuerpflichtig. Die Verordnung komme weder aus Freiburg noch aus dem Pfarramt Schwetzingen. Da die Kirchenchöre eine Gruppierung der Pfarreien sind, muss die Kassenführung über die jeweiligen Pfarrämter durchgeführt werden. Die Chöre haben nach der Kassenabgabe ein eigen geführtes Konto beim Pfarramt und es können jederzeit bei Bedarf, Beträge für Chorauslagen mit Beleg abgehoben werden. Einnahmen, wie Mitgliedsbeiträge oder Spenden werden dem Konto gutgeschrieben.