Vorstand bleibt ein weiteres Jahr im Amt

Oftersheim. Die Aktiven des Cäcilienchors „St. Kilian“ mit der Vorsitzenden Erika Lackus trafen sich zur Jahreshauptversammlung im Josefshaus, um Rückblick auf zwei sehr schwierige Jahre 2020 und 2021 zu halten.

Die letzte Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen habe, wie sonst üblich, im Januar 2020 stattgefunden, führte Schriftführerin Franziska Wiltz aus. Ab Mitte März 2020 sei allen Chören die Singstunden und sonstige Treffen wegen Corona untersagt worden. Corona habe den Cäcilienchor wie auch viele andere Chöre in Bedrängnis gebracht. Dem Chor und der Chorleiterin Tamara Ibragimowa hätten das gemeinsame Singen und die geselligen Anlässe gefehlt. Auch die stets beliebten Sommerausflüge hätten ausfallen müssen.

Die Gewählten Vorsitzende: Erika Lackus, Stellvertretende Vorsitzende: Renate Rössler, Schriftführerin: Franziska Wiltz, Kassenwart: Joachim Müller, Notenwartin: Zdenka Zöbeley, Beisitzerinnen: Rita Ehringer, Charlotte Kreis, Gertrud Ernst, Beisitzer: Erich Heid, Alfred Schiller.

Das Cäcilienfest im November 2020 sei in die Kirche verlegt worden – ohne Chorsingen. Der Festgottesdienst sei von Pfarrer Uwe Lüttinger zelebriert worden. Die Ehrungen von Jubilaren seien im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche vorgenommen worden.

Auch die besinnliche Adventsfeier der Aktiven 2020 sei mit Pfarrer Lüttinger in die Kirche verlegt worden. Die Schriftführerin hob hervor, dass Ilse und Erich Heid mit sehr viel Mühe für jeden ein Geschenk bereitet hätten. Die Vorsitzende Erika Lackus habe die Aktiven mit einem selbst gestrickten Schal überrascht, die sie das ganze Jahr über anfertigt habe. 2021 sei keine Adventsfeier möglich gewesen. Doch mit einer Aufmerksamkeit vom Chor seien dennoch alle bedacht worden. Diesmal habe sich Erika Lackus wieder eine Überraschung einfallen lassen und habe den Glühweinflaschen ein selbst gestricktes Mäntelchen verpasst, sogar aufwendig mit Knöpfen verziert. Die Geschenke seien wegen Corona jedem Einzelnen vor die Haustür gebracht worden. Mit Applaus bedankten sich die Chormitglieder bei Erika Lackus sowie Ilse und Erich Heid für die aufwendige Mühe.

Einige Erleichterungen

Die im Januar 2021 anstehende Jahreshauptversammlung sei ausgefallen. In den Sommermonaten habe es einige Erleichterungen gegeben. In kleiner Besetzung, teils mit zwei oder drei Personen pro Stimme, habe man zu den Gottesdiensten Lieder aus dem Gotteslob einstimmig und später auch vierstimmig singen können. Insgesamt seien es im Jahr 2021 zehn Termine gewesen, zu denen der Chor unter Corona-Verordnungen Gottesdienste musikalisch begleiten konnte.

Unter der Leitung von Tamara Ibragimowa habe der Chor zum Cäcilienfest 2021 die Messe von Charles Gounod in C-Dur auf der Empore zu Gehör gebracht. Der Chor sei an der Orgel von Frank Meiswinkel begleitet worden. Ehrungen von aktiven und fördernden Mitgliedern, die sonst bei festlichem Rahmen im Josefshaus stattfänden, seien wie 2020 nach dem Gottesdienst in der Kirche durchgeführt worden.

Als Dank für die Treue hätten die Jubilare eine Urkunde und Präsente vom Chor bekommen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag habe der Chor zur Messfeier unter Corona-Bedingungen beliebte Weihnachtslieder in der Kirche gesungen. Die zu tragenden FFP2-Masken hätten nur beim Chorsingen abgenommen werden dürfen.

Kassenwart Joachim Müller lieferte einen ausführlichen Einblick in die derzeitige Kassenlage. Einnahmen durch Beiträge und Spenden von Mitgliedern wurden bekannt gegeben. Ebenso Ausgaben für Geschenke zu Jubiläen und Sachkosten. Joachim Müller bedauerte wie auch alle Chormitglieder, dass gesellige Veranstaltungen, Ausflüge und die Cäcilienfeste nicht wie zu „normalen Zeiten“ stattfinden konnten.

Die Kassenprüferinnen Lioba Plieger und Ilse Heid bestätigten dem Kassenwart eine einwandfreie Buchführung. Die anstehende Entlastung der gesamten Vorstandschaft, die Dekan Pfarrer Uwe Lüttinger vornahm, wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen.

Schöner Zusammenhalt

Die Chorleiterin Tamara Ibragimowa dankte in ihrer Ansprache dem Chor für den Zusammenhalt und die Freude am Singen, wenn auch unter beschwerlichen Bedingungen. Der Dank ging auch an Pfarrer Lüttinger für die Unterstützung in diesen schwierigen Jahren. Sie hoffe, fügte sie hinzu, dass im kommenden Sommer doch einige Einschränkungen aufgehoben werden können.

Turnusgemäß wären nach zwei Jahren wieder Neuwahlen angestanden. Da noch in diesem Jahr Veränderungen anstehen, war die Vorstandschaft bereit, das jeweilige Amt für das Jahr 2022 weiter zu führen. Per Akklamation wurde dies einstimmig von den Chormitgliedern bestätigt. Die Vorstandschaft bleibt wie bisher für ein weiteres Jahr im Amt.

Pfarrer Lüttinger dankte der Vorstandschaft, der Chorleiterin und dem gesamten Chor für die Bereitschaft, trotz der außergewöhnlichen Beschränkungen und Belastungen die Aufgaben weiterzuführen.

Veränderungen in Zukunft

Des Weiteren sprach Pfarrer Lüttinger im Anschluss über anstehende Veränderungen und die Zukunft des Josefshauses. Es seien Planungen im Gange, die noch einiger Genehmigungen bedürften. Das Haus sei in die Jahre gekommen, auch was die Statik betrifft, sodass eine Renovierung des Gebäudes nicht bezahlbar wäre. Mit dem Dank an alle schloss die Vorsitzende Erika Lackus die Versammlung. fw/zg