Vorstand sagt Versammlung ab

Oftersheim. Seitmehr als eineinhalb Jahren sind reguläre monatliche Mitgliederversammlungen aufgrund der Pandemielage bei den Freien Wählern nicht mehr möglich. Während einer leichten Entspannungsphase konnte der Vorstand zu zwei Fraktionssitzungen einladen, heißt es in einer Mitteilung. Hier konnten die Anwesenden über die Arbeiten, Gemeinderat-, Kreisrats- und Ausschusssitzungen informiert werden. Die geplante Monatsversammlung am Donnerstag, 9. Dezember, wird nun abgesagt. Die Verantwortlichen schreiben in ihrer Pressemitteilung, dass sie weiterhin mit aller Kraft für das Gemeinwohl eintreten und in allen Belangen unterstützen, das Gemeindeleben mittragen und sich kompetent auch in dieser schwierigen Zeit für alle Gemeindeangelegenheiten einsetzen.

Für die Freien Wähler liegen Gesundheit und Wohlergehen der Bürger auch in der Pandemie am Herzen. Das Verständnis für die Nöte der Mitbürger seien zudem eine Selbstverständlichkeit. zg