Wähler werden für Statistik zu ihren Kreuzchen befragt

Oftersheim. Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag findet am Sonntag, 26. September, statt. Die Bundestagswahl wird trotz der Corona-Pandemie wie gewohnt sowohl als Präsenz- als auch als Briefwahl durchgeführt. Von 8 bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten auch in Oftersheim ihre Stimme abgeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Allerdings wird die Durchführung in den Wahllokalen beeinträchtigt sein“, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. In den Lokalen sind pandemiebedingt erhebliche hygienische Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und die Wählerströme entsprechend zu lenken, um potenzielle Risiken größtmöglich zu minimieren und dadurch weitere Ansteckungen zu vermeiden.

Daher bittet das Wahlamt die Wahlberechtigten nicht nur, wie eigentlich üblich, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, sondern dies insbesondere über die Möglichkeit der Briefwahl zu tun. Mehr als 3000 Bürger haben davon nach Auskunft der Verwaltung bereits Gebrauch gemacht.

Alle Wahlberechtigten sollten ein Benachrichtigungsschreiben bereits erhalten haben. Wer noch nicht über eine Wahlbenachrichtigung verfügt, aber der Auffassung ist, wahlberechtigt zu sein, soll sich beim Wahlamt unter Telefon 06202/ 59 70 oder per E-Mail an die Adresse wahlamt@oftersheim.de erkundigen, ob er in das Wählerverzeichnis eingetragen ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer per Briefwahl abstimmen möchte, kann mittels ausgefülltem und unterschriebenem Wahlbenachrichtigungsschreiben oder durch Aufruf des Links „Wahlscheinantrag zur Bundestagswahl“ auf der Startseite der Gemeindewebsite www.oftersheim.de stellen. Die Beantragung der Briefwahlunterlagen per Internet ist, von einzelnen Wartungsarbeiten des Kommunalen Rechenzentrums abgesehen, rund um die Uhr möglich. Auf der Wahlbenachrichtigung befindet sich aber auch ein QR-Code, der mit dem Smartphone gescannt werden kann. Sofort wird man auf eine Seite umgeleitet, auf der die persönlichen Daten – mit Ausnahme des Geburtsdatums – bereits befüllt sind und man mit wenigen, leicht verständlichen Schritten seine Briefwahlunterlagen bestellen kann.

Brief bis Donnerstag aufgeben

Von einer persönlichen Beantragung der Briefwahlunterlagen bittet das Wahlamt zwar aufgrund der aktuellen pandemiebedingten Einschränkungen des Publikumsverkehrs im Rathaus abzusehen, dennoch ist diese – möglichst nach Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail – ebenfalls möglich.

Der beantragte Wahlschein samt Briefwahlunterlagen wird unverzüglich an die Wohnanschrift oder an eine andere Versandanschrift durch die Deutsche Post AG zugestellt. Der rote Wahlbrief wird im Bereich der Post entgeltfrei befördert. Er sollte innerhalb der Bundesrepublik Deutschland spätestens drei Werktage vor der Wahl, also am Donnerstag, 21. September, an das Wahlamt zurückgesandt werden. Der Wahlbrief kann am Wahlsonntag bis spätestens 18 Uhr auch direkt in den Rathausbriefkasten in der Mannheimer Straße 49 eingeworfen werden.

„Mit Blick auf den pandemiebedingt zu erwartenden starken Anstieg des Briefwahlanteils steht ein zusätzlicher Briefkasten im Zugangsbereich des Rathauses bereit, der ausschließlich für den Einwurf von Briefwahlunterlagen vorgesehen ist“, teilt die Gemeindeverwaltung dazu mit.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Briefwahlwahlbezirk 900-02 ist für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt worden. Diese Statistik ist eine Stichprobenerhebung für statistische Zwecke. Sie gibt über das amtliche Wahlergebnis hinaus Auskunft darüber, in welchem Umfang sich Wähler an der Wahl nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen beteiligen und wie sie gestimmt haben. Zudem zeigt sie, auf welche Weise Stimmen ungültig abgegeben wurden. In repräsentativen Wahlbezirken werden die Merkmale Geschlecht und Geburtsjahresgruppe erhoben. Weitere personenbezogene Daten wie Name, Anschrift oder Geburtsdatum werden nicht verwendet, so dass das Wahlgeheimnis gewährleistet ist.

Zur Gewinnung der Daten werden die Wählerverzeichnisse und die abgegebenen amtlichen Stimmzettel ausgewertet. Damit sind die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik genauer als etwa die Wählernachbefragungen der Wahlforschungsinstitute. Die Daten für die repräsentative Wahlstatistik werden nach der Wahl von den Kommunen an die Statistischen Landesämter weitergeleitet und dort ausgewertet.

Veröffentlichung im Dezember

Die aus den Ländern gewonnenen Daten werden vom Statistischen Bundesamt hochgerechnet und schließlich als Bundes- und Länderergebnisse voraussichtlich im Dezember veröffentlicht. Die rechtlichen Grundlagen für die repräsentative Wahlstatistik sind im Wahlstatistikgesetz geregelt. Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl bieten die Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung von sogenannten Stimmzettelschablonen an. Die Schablone wird auf den Stimmzettel gelegt. Die Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausgespart.

Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift Erläuterungen angebracht. Zusammen mit der Schablone kostenlos eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD kann mit handelsüblichen Geräten abgespielt werden. Auf diesem Medium wird die Benutzung der Schablone genau erklärt.

Außerdem wird der Inhalt des Stimmzettels vollständig aufgesprochen und auch darauf hingewiesen, falls eine entsprechende Lochung nicht mit einem Wahlvorschlag belegt ist. Schablone und Audio-CD können bei den Blinden- und Sehbehindertenverbänden unter Telefon 0761/3 61 22 kostenlos angefordert werden. zg