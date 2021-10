Wahl hat auch lokale Folgen

Oftersheim. Im Bund wird verhandelt – und auch in der Lokalpolitik machen sich die Fraktionen nun Gedanken, wie das Ergebnis sich auf die Gemeinde auswirken könnte. Die Oftersheimer Sozialdemokraten haben bei einer Versammlung deshalb über die Zukunft gesprochen. Die SPD ist nach Zweitstimmen die stärkste politische Kraft im Ort, die Kandidatin Neza Yildirim nur haarscharf hinter dem amtierenden Abgeordneten Olaf Gutting von der CDU. Das schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung.

Zur Diskussion des Wahlergebnisses gehörte neben der Analyse auch der Blick in die Glaskugel, denn die zukünftige Regierungskoalition wird sich aus drei Parteien zusammensetzen, was bei der Unterschiedlichkeit der Wahlprogramme nicht so leicht werden dürfte. Bei aller Freude über das Erreichte ist den SPD-Mitgliedern auch bewusst, dass schwere Aufgaben zu bewältigen sind. Eine neue Regierung im Bund hat auch Konsequenzen für die Kommune, gerade Maßnahmen für den Klimaschutz werden auf kommunaler oder auch privater Ebene umgesetzt.

In der Zukunft wird der Ortsverein versuchen, die Regierungspolitik vor Ort plausibel zu erklären und die Umsetzung konkreter Vorhaben voranzutreiben. Wichtig sei der Zusammenklang von Person und politischem Inhalt, ansonsten gibt es schnell ein Problem mit der Glaubwürdigkeit, heißt es abschließend in der Mitteilung. nina/zg