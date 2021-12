Oftersheim/Baden-Baden. Die Ehrung zum "Sportler des Jahres" findet am heutigen Sonntag, 19. Dezember, zum 75. Mal im Kurhaus Baden-Baden statt. Die Oftersheimer Leichtathletin Malaika Mihambo zählt nach ihrem Triumph bei den Olympischen Spielen in Tokio zu den Favoritinnen. Sollte sie gewinnen, wäre es für sie der zweite Titel in Folge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu sehen ist die Gala, die unter strengen Hygienevorschriften abläuft, ab 22.15 Uhr im ZDF.