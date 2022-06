Waldfest in Oftersheim feiert seine Neuauflage

Oftersheim. „Back to the roots – Zurück zu den Wurzeln“ oder besser gesagt, „Back zum Waldfest”: Nachdem der Musikverein Oftersheim das Fest in den beiden vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie hatte ausfallen lassen müssen, kann die beliebte Veranstaltung nun erstmals durchgeführt werden. „Trotz insgesamt weiterhin schwieriger Zeiten kehrt in der Hardtwaldgemeinde wieder etwas Normalität im Jahreskalender ein“, schreibt der Verein in seiner Ankündigung zum traditionellen Waldfest an Pfingsten. Am Sonntag und Montag, 5. und 6. Juni, laden die Musiker jeweils ab 11 Uhr auf den Festplatz hinter dem SG-Sportgelände ein.

Mehrere Hundert Gäste können sich an Pfingsten gleichzeitig auf dem Areal hinter dem Sportgelände der SG tummeln. © Musikverein

„Neben Speisen und Getränken gibt es natürlich auch Blasmusik vom Gastgeber und von befreundeten Vereinen zu hören“, unterstreichen die Organisatoren. Nachdem die Oftersheimer Musiker den Auftakt gespielt haben, sollen am Pfingstsonntag die Big Band Plankstadt und die Stadtkapelle Schwetzingen den Hardtwald besuchen. Am Montag erklingen Melodien des Musikvereins Rauenberg, der Blauen Husaren aus Hockenheim und von der Spielgemeinschaft Musik3 aus Viernheim.

Besitzer eines „Musikverein Oftersheim“-Glases sollten es ebenso wenig wie den damit erworbenen Gutschein nicht vergessen, um dafür eine kostenlose Füllung zu erhalten. „Der Verein freut sich auf alle Besucher, um das größte Waldfest der Region endlich wieder gemeinsam begehen zu können“, so die Organisatoren abschließend.

Wer Fest und Verein unterstützen möchte, kann sich nach wie vor als Helfer melden und online seine Kontaktdaten hinterlassen.

