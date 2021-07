Walter Muth wird Dirigent

Oftersheim. Endlich wieder gemeinsam singen: Darüber freut sich nach Monaten der Corona-Zwangspause der Sängerbund Liederkranz. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

In der Mannheimer Straße 59 treffen sie sich – zwar noch nicht in den gewohnten Räumlichkeiten – aber im überdachten Teil des Hofes, der von der Gemeindeverwaltung hierfür zur Verfügung gestellt wurde. Gesanglich in Form bringen soll der neue Dirigent Walter Muth die Mitglieder. Er selbst ist gebürtiger Oftersheimer. Der Vorstand hat zudem festgestellt, dass das Interesse der Sänger am Gesang ungebrochen ist und sehr viele die bisherigen Probestunden besuchten und hofft auch weiterhin auf zahlreiche Teilnehmer, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Jeder ist eingeladen

Die Mitglieder des Sängerbundes Liederkranz freuen sich, wenn noch mehr Menschen die Liebe zum Gesang mit ihnen teilen. Dabei sei nach den Angaben der Mitglieder nicht wichtig, ob es fördernde Mitglieder sind oder nicht. Jeder ist zu den Proben freitags um 19.30 Uhr eingeladen. wpr/zg