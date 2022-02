Warum nicht unverpackt?

Hallo Kinder! Im Oktober vergangenes Jahr war ich mit Ellie Ente am Rotwild-Gehege, um die Hirsche zu beobachten. Damals sind da viele Leute herumgelaufen und haben Müll gesammelt, damit unser Wald wieder richtig schön sauber wurde. Meine Mama meinte, das war gar nicht deren Müll, sondern der von anderen, die den Abfall einfach weggeworfen haben. Ich finde das wirklich traurig – man kann seinen Müll doch mit nach Hause nehmen. Was aber noch besser wäre, meinte Papa, erst gar keinen Müll zu erzeugen. Man kann zum Beispiel versuchen, nicht mehr Obst oder Gemüse in Plastikverpackungen zu kaufen, hat er als Beispiel aufgeführt, weil viel Obst wie Orangen schon an sich eine „Verpackung“ hat – von Natur aus. In Unverpacktläden gibt es gar keine Verpackungen. Ein solcher Laden ist ein Geschäft, in dem fast nur lose Produkte angeboten werden. Ziel ist es, Lebensmittelabfall und Verpackungsmüll zu vermeiden. Die angebotenen Produkte lassen sich in mitgebrachte Behälter in beliebiger Menge abfüllen – also die Kunden bringen die Behälter mit und können das immer wieder tun. Meistens werden zusätzlich biologisch abbaubare Verpackungen oder Mehrwegbehälter zum Kauf oder Pfandbehälter im Geschäft angeboten. Das Ganze nennt sich dann nachhaltig und das heißt, dass es gut für die Umwelt ist. Spannend, oder?

