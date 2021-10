Was bedeutet Freundschaft?

Oftersheim. Freunde, sagt der Philosoph Cicero, sind das schönste Geschenk, das Gott dem Menschen macht. Es sind die Weggefährten, die jeder Mensch nötig hat. Vom Reichtum der Freundschaft erzählt auch die Bibel, das schreibt der evangelische Pfarrer Tobias Habicht in einer Mitteilung. Zum Beispiel in der Geschichte von David und Jonathan. David, ein Hirtenjunge, ist von Gott gesegnet. Er bezwingt durch Geschick und Gottvertrauen den Feind Goliat und erringt dadurch die Aufmerksamkeit des Königs Saul, der ihn an seinen Hof holt. Sauls ältester Sohn Jonathan und David lernen sich dadurch kennen – und es entsteht eine enge Freundschaft.

An Erntedank haben sich die Konfirmanden mit dem Thema Freundschaft beschäftigt. „Sie haben kreativ gearbeitet, gestaltet und durchdacht, was ihnen an Freundschaft wichtig ist, und einen bunten Blumenstrauß an Ideen umgesetzt“, schreibt Habicht. Mit von der Partie war „BNS“, die Hausband von „for your soul“. Am kommenden Wochenende werden die Jugendlichen dann in zwei Gottesdiensten konfirmiert – diese sind nicht öffentlich. In Oftersheim findet am Sonntag, 10. Oktober, dann kein eigener Gottesdienst statt – die Nachbargemeinden Schwetzingen und Plankstadt laden aber zu ihren Gottesdiensten ein. zg

