Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Was macht eigentlich Siegwald Kehder? - Der Altbürgermeister archiviert wichtige Ereignisse und genießt die Ruhe in seinem heimischen Garten Was macht eigentlich Siegwald Kehder?

Siegwald Kehder verbringt gerne Zeit in seinem Garten. Auch eigenes Gemüse – wie Rosenkohl – baut er dort an. © Hardung