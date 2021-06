Was stört im Hardtwald?

Oftersheim. Wo fehlt eine Bank für die Rast? Wo liegt auffällig viel Müll? Wo kommt es zu Konflikten zwischen Radfahrenden und Spazierenden? Das möchten die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) und Forst BW aktuell im Forstbezirk Hardtwald herausfinden, um die Belange der Waldbesuchenden in die Planung einfließen zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bürger von Oftersheim können sich noch bis Montag, 12. Juli, beteiligen.

Interessierte haben die Möglichkeit, ihre Sicht auf den Wald bei einer Bürgerbeteiligung darzustellen. Durch das Einzeichnen der Lieblingswege und -orte in die Karte bei der Online-Umfrage wird sichtbar, was den Menschen dort gefällt – und was nicht. Mit den Umfrageergebnissen kann Forst BW besser verstehen, welche Anforderungen Waldbesucher an den Staatswald haben. So können die Wünsche zukünftig besser in die Waldplanungen aufgenommen werden.

Verschiedene Ansprüche

Im Wald treffen verschiedene Gruppen aufeinander: Familien mit Kindern, Jogger, Mountainbiker – das kann für Konflikte sorgen, denn jede Gruppe hat ihre eigenen Ansprüche an den Waldbesuch. Wenn die Forstbetriebe wissen, wo das Konfliktpotenzial besonders groß ist und wo welche Verbesserungen gewünscht werden, können Maßnahmen ergriffen werden, die den Waldbesuch für Bürger noch angenehmer und erholsamer machen. Das könnten etwa Infotafeln sein, Erneuerung von Sitzbänken, schonendere Bewirtschaftung, Verlegen von Grillplätzen oder die Anlage weiterer Waldwege.

Manchmal ist aber auch weniger mehr: Manche Waldbesuchende möchten einer natürlichen Umgebung begegnen – da braucht es dann nicht mehr als einen Trampelpfad. Die Online-Umfrage dauert etwa 20 Minuten. Die Umfrage kann auf dem Smartphone, dem Tablet oder am PC durchgeführt werden. Unter allen Teilnehmenden werden zehnmal 50 Euro verlost. zg/nina

