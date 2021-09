Was wächst und blüht denn da so schön?

Wer teilnehmen möchte, notiert sich die gesuchten Gartennummern an den jeweiligen Türchen und schickt sie per E-Mail mit Kontaktdaten des Ferienkindes sowie mindestens eines Elternteils an: info@gartenbauverein-oftersheim.de oder per Brief an den Gartenbauverein, c/o Tillmann Hettinger, Mannheimer Straße 40, 68723 Oftersheim.

Die Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung des Gartenbauvereins Oftersheim verwendet, konkret nur zum Zweck der Durchführung des Gartensuchspiels einschließlich Gewinnerfeststellung und zur Kontaktaufnahme mit den Gewinnern.

Nach Ende der Schulferien werden unter allen Einsendern zehn Sonderpreise verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bis spätestens Freitag, 10. September, müssen die Fragen gelöst sein. nina