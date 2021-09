Wasser für bunte Farbkleckse

Oftersheim. Wer die Augen in den Straßen und Gassen der Gemeinde offen hält, wird in regelmäßigen Abständen Landwirt Bernd Gieser dabei beobachten können, wie er die Bepflanzungen gießt, die überall im Ort aufgestellt sind. Mithilfe eines am Traktor mitgeführten Tankwagens versorgt Bernd Gieser die Pflanzen, die als farbenfrohe Kleckse an, auf und neben den Fahrbahnen strahlen und gleichzeitig der Umwelt zugutekommen. Ohne die Hilfe der Gemeindemitarbeiter wären diese Bepflanzungen in kürzester Zeit ohne natürlichen Regen vertrocknet.

Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick unscheinbare Aufgaben sind, so tragen auch sie zum guten Erscheinungsbild der Gemeinde Oftersheim bei.