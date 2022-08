Wasser marsch!

Oftersheim. „Die vielen Wochen der Hitze haben in der Natur ihre Spuren hinterlassen und die Böden sind ausgetrocknet. Obwohl die Bauhofmitarbeiter unermüdlich im Einsatz sind, können sie dennoch nicht alle Bäume im Gemeindegebiet der Wetterlage entsprechend versorgen“, leitet das Umweltamt von Oftersheim seinen Aufruf an die Bürger ein, die Pflanzen in ihren Wohngebieten zu gießen. In Anbetracht der extremen Trockenheit würde sich die Gemeindeverwaltung über diese Unterstützung durch die Einwohner freuen. „Alle Bürger sind herzlich eingeladen, die Bäume und Pflanzen im Gehwegbereich vor ihren Häusern mit einer Wasserspende zu bedenken – sie werden es ihnen danken. Und keine Sorge – ein Zuviel gibt es nicht.“

Auch Insekten, Kleintiere und Vögel freuten sich bei trockener Witterung über ein gefülltes Wasserschälchen. Abhilfe könne hier mit einer Unterschale für Blumentöpfe oder einer Unterschale geschaffen werden, in die als Landeplatz lediglich kleine Steine gelegt werden müssten. zg