Wasserfestes Schild

Oftersheim. Masken, Getränke oder Zigarettenschachteln: All das finden die Comeniusschüler beim Wildgehege. Viele Menschen sind in der Corona-Pandemie häufiger als sonst in den Hardtwald gekommen – das sehen die Verantwortlichen des Fördervereins „Wildgehege“ leider auch am Müll. Unserer Leserin Uschi Wetzel ist das ebenso aufgefallen – was sie aber auch gesehen hat: Ein neues Schild am Wildgehege. Dort bitten die Schüler der Comeniusschule rücksichtsvoller mit der Natur umzugehen und ihren Müll zu entsorgen und nicht einfach achtlos in den Wald zu werfen. Einmal in der Woche sind die Schüler in ihrer Hütte, so lernen die Schüler nicht nur die Tiere vor Ort kennen, sondern auch die Pflanzenwelt.

„Die Waldgruppe der Comeniusschule hat zu diesem Thema ein Schild mit einigen dieser Wegwerf-Utensilien im Wildschweingehege aufgestellt. Ich habe dieses Schild bei meinem Spaziergang entdeckt. Wie man sieht, sind es Zigarettenschachteln, Flaschen, Getränkebeutel, Mundschutzartikel und viel mehr. Warum kann man diese Dinge nicht in Mülleimern entsorgen, die dort stehen beziehungsweise den Abfall mit nach Hause nehmen und dort entsorgen? Warum zerstört man mit aller Gewalt unsere schöne Natur?“, fragt sie. Lehrerin Stefanie Herzog ist für die Waldgruppe der Comeniusschule zuständig. „Den Waldtag gibt es schon seit dem Jahr 2011 – in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Wildgehege, der uns ja auch die Hütte gebaut hat“, sagt sie. Sie selbst lege großen Wert darauf, dass der Wald sauber bleibt. Etwa 29 Kilogramm Müll haben die Schüler vom 30. September bis 13. Januar gesammelt – dann fing die Corona-Pause an. „Wir haben den Abfall in jeder Woche gewogen“, erzählt sie. „Auch die Schüler ärgern sich über Müll. Es ist aber schön zu sehen, wie toll unsere Schüler mit der Müllzange umgehen und wie sehr sie sich für die Natur und die Tiere damit einsetzen.“

Fatale Lage auf dem Parkplatz

Dem Unwetter trotzen: Das neue Müllschild am Wildgehege bläst so schnell kein Sturm weg. Die Comeniusschüler halten den Bereich sauber. © Wetzel

Besonders auf dem Parkplatz sei die Lage oft fatal. „Dort liegen viele Glasflaschen – Bierflaschen oder auch Kräuterschnaps herum. Das Schlimmste war ein toter Maulwurf, der in einer Tupperdose steckte. In der Corona-Zeit gibt es nun auch viele Masken, die achtlos weggeworfen werden“, erklärt Herzog.

Der Müll habe auf jeden Fall zugenommen. „Da fehlt vielen Menschen der Verstand, was sie damit anrichten. Unser Müll-Schild muss durch die Witterungen immer wieder erneuert werden.“ Nun hat sich Helmut Welter vom Förderverein etwas besonderes einfallen lassen: Dieses Schild ist aus Metall und an eine Holzsäule genagelt – also hoffentlich wasserdicht. nina

