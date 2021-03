Oftersheim. Das Wasser in beiden Gartenanlagen des Gartenbauvereins wird am Samstag, 27. März, ab 10 Uhr wieder angestellt. Die Anwesenheit der Pächter vor Ort ist wichtig, damit gegebenenfalls bestehende Undichtigkeiten schnell bemerkt werden können. Aufgrund der Minustemperaturen im Februar müssen die Wasserleitungen und Wasseruhren auf Dichtigkeit überprüft und den Aktiven vor Ort Schäden sofort angezeigt werden. Pächter, die ihren Mitgliedsausweis des Landesverbandes noch nicht erhalten haben, können diesen zudem vor Ort entgegennehmen. Hierzu folgen noch nähere Informationen.

Ebenso am 27. März können auch ab 11 Uhr Arbeitsstunden auf dem Gelände im Oberen Wald erbracht werden, der spätestens um 14 Uhr beendet sein wird. Vor allem stehen folgende Arbeiten an: Laub ist von der Festwiese weg und zum Häckselplatz zu schaffen, Pflegearbeiten/Unkrautentfernung an den Wegen und auf dem Spielplatzgelände.

Wer bei diesem Arbeitseinsatz mitmachen will, wird um Rückmeldung an das Vorstandsmitglied Marina Braun unter E-Mail: marina. braun@gartenbauverein-oftersheim. de gebeten. zg