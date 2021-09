Wechselgeld landet im Topf

Oftersheim. Dass die Brüder Uli und Klaus Siegel vom gleichnamigen Backhaus echte „Anpacker“ sind, kann sicher jeder bestätigen, der sie kennt. Mit viel Engagement haben sie ihr Familienunternehmen über viele Jahre aufgebaut und leiten dieses gemeinsam. Nachdem sie Ende Juli nach den Überschwemmungen im Ahrtal schon Backwaren gespendet und für die Helfer in die Eifel geschickt hatten, wurden nun rund 5000 Euro der von ihnen ins Leben gerufenen Spendenaktion an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Schwetzingen übergeben. Viele Menschen hatten bei der Katastrophe alles verloren, 180 fanden sogar den Tod.

Angesichts der erschreckenden Bilder und Nachrichten, die uns Ende Juli erreichten, sahen sich die beiden Geschäftsführer des Backhauses Siegel in der Pflicht, etwas zu unternehmen. „Wir besprachen das kurz und dann war die Sache klar“, erinnerte sich Klaus Siegel und erklärte: „Wir haben in allen Verkaufsstellen – 16 Filialen – Sparschweine aufgestellt und um Spenden für die Flutopfer gebeten. Da ist dann schon einiges rumgekommen.“ Die Spendenbereitschaft sei groß gewesen und fast immer hätte das Wechselgeld den Weg in eines der Schweinchen gefunden, so die Brüder. „Einmal kam ein Mann herein, kaufte zwar nichts, meinte aber, dass er die Aktion toll fände und spendete 50 Euro.“ 2487,12 Euro seien so zusammengekommen. Auch die 120 Angestellten haben Geld gesammelt „und wir haben den Betrag dann auf 5000 Euro aufgerundet“, sagte Uli Siegel.

„Besonders wichtig ist uns, dass der komplette Betrag für die Flutopfer verwendet und nicht beispielsweise durch Verwaltungskosten reduziert wird. Mit dem DRK haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und durch einen Freund gibt es einen persönlichen Bezug zum Ortsverein“, betonte Uli Siegel weiter. Dessen Vorsitzender, Dr. Hans-Jürgen Scholz, war zusammen mit Sanitäter Birk Adam erschienen. Voller Freude nahmen sie den Scheck entgegen und Dr. Scholz versicherte: „Es wird jeder Cent ankommen. Ich werde mit der DRK im Ahrtal Kontakt aufnehmen und mich erkundigen, welches konkrete Projekt unterstützt werden könnte.“ Klaus Siegel sei schon gespannt, welches es genau sein wird. mon