Weg zurück mit Vorsicht

Oftersheim. Die Evangelische Kirchengemeinde Oftersheim beginnt an Pfingstsonntag, 23. Mai, wieder mit Präsenzgottesdiensten in der Christuskirche. Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf erläutert den Schritt so: „Der Kirchengemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang stabil unter 100 liegt, werden wir den Weg zurück in die Präsenz gehen. Dies ist nun der Fall.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir einen echten Geburtstag unserer Kirche in unserer Christuskirche mit Gemeinde feiern können.“, so Pfarrer Tobias Habicht. „Wichtig ist aber: Das bereits erprobte Hygieneschutzkonzept gilt nach wie vor. Wir achten auf Abstand, das korrekte Tragen einer medizinischen Schutzmaske (OP- oder FFP2-Maske), wir nutzen Handdesinfektionsmittel am Eingang, der Gottesdienst dauert etwa 30 Minuten und es gibt keinen gemeinsamen Gesang. Auch die Sitzplatzanzahl bleibt vorerst auf 56 beschränkt.“

Beschluss wird stetig überprüft

Der Beschluss zu Präsenzgottesdiensten wird regelmäßig überprüft und orientiert sich am aktuellen Infektionsgeschehen, heißt es in der Mitteilung der Kirchengemeinde weiter. Sollten die Zahlen steigen, wird der Kirchengemeinderat auch kurzfristig wieder die Präsenz-Gottesdienste aussetzen. Über die Homepage und die Schwetzinger Zeitung wird immer aktuell über den Stand der Dinge informiert. zg

Info: Eine Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten ist für die Teilnahme derzeit zwingend notwendig. Entweder unter https://ekioftersheim.church-events.de/ oder telefonisch im Pfarramt unter 06202/5 48 48 (gerne auch per Anrufbeantworter).

