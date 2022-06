Oftersheim/Region. Die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur (Kliba) Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis ruft private Hauseigentümer, Architekten, Planer, Energieberater und Handwerker im Raum Heidelberg und Landkreis Rhein-Neckar auf, sich am Aktionstag „Wegen Sanierung geöffnet“ am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, zu beteiligen. An diesem Tag öffnen energetisch (teil-)sanierte Wohngebäude ihre Türen: Eigentümer können ihr energiesparendes Zuhause präsentieren, Fachleute ihr Angebot und die von ihnen betreuten Bauvorhaben vorstellen.

Auf diese Weise sollen erfolgreiche energetischen Sanierungen erlebbar werden und den Besuchern Anreize für eigene Vorhaben geben. Teilnehmen können Eigentümer, die ihr Haus energieeffizient saniert haben oder noch dabei sind und jetzt in einem Effizienzhaus wohnen oder mehrere energiesparende Einzelmaßnahmen durchgeführt haben. Dazu zählen der Einbau einer effizienten Heizung, Nutzung von erneuerbaren Energien, Wärmeschutzfenster oder verbesserte Dachdämmung, Fußboden, Keller oder Außenwände. Die Gebäude können bereits fertiggestellt oder noch mitten in der Sanierung sein.

Bei kurzen Führungen, in die auch die beteiligten Fachleute eingebunden werden, sollen interessierten Besuchern die Sanierungsmaßnahmen vorgestellt werden. Die Besucher können sich so aus erster Hand über energetische Sanierungsmaßnahmen und den verbesserten Wohnkomfort informieren und wertvolle Praxistipps für eigene Vorhaben mitnehmen.

Anmeldungen sind unter Telefon 06221/99 87 50 sowie per E-Mail an die Adresse effizientsaniert@kliba-heidelberg.de willkommen. Die Kliba unterstützt alle Teilnehmer bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit und präsentieren die Häuser unter anderem als gute Beispiele im Internet.

Der Aktionstag „Wegen Sanierung geöffnet“ ist Teil des Energiewendetags in Baden-Württemberg. Ein ganzes Wochenende lang können sich Bürger über die Themen erneuerbare Energien, Energiesparen, Energieeffizienz sowie Klimaschutz und die Reduzierung von Treibhausgasen informieren. Überall in Baden-Württemberg engagieren sich deshalb Akteure mit ihren Veranstaltungen, Projekten und Aktionen dafür, Energiethemen vor Ort lebendig zu machen, das Nachdenken über den Umgang mit Energie anzuregen und das Umdenken zu fördern.

Die nächste Kliba-Informationsstunde in Oftersheim findet am Donnerstag, 23. Juni, von 14 bis 16 Uhr im Rathaus statt. Anmeldungen werden unter Telefon 06221/99 87 50 oder per E-Mail an info@kliba-heidelberg.de entgegengenommen. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.energiewendetage. baden-wuerttemberg.de