Weihnachtliches Flair im Ort

Oftersheim. Rote Schleifen sind auf den Zweigen verteilt. Die Lichterketten in den Weihnachtsbäumen tauchen die Gemeinde an unterschiedlichen Orten in eine besinnliche Stimmung. Egal ob am Rathaus, im Hardtwald oder in einigen Innenhöfen: Die Oftersheimer lassen sich die Laune von der aktuellen Lage nicht vermiesen und bereiten sich mit Deko und viel Lichterglanz auf das Fest der Liebe vor.

Unser Fotograf Ralf Lackner hat in den vergangenen Tagen in Oftersheim die vorweihnachtliche Atmosphäre eingefangen. Wenn Sie ihr Haus besonders geschmückt haben und zeigen wollen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de. nina

