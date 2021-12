Weihnachtspause bis in den Januar

Oftersheim. Die Gemeindebücherei ist von diesem Mittwoch, 22. Dezember, an bis Sonntag, 9. Januar, geschlossen. Ab Montag, 10. Januar, ist das Team wieder mit seinem Abhol- und Rückgabeservice am Fahrstuhl für die Besucher da, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rund um die Uhr und von überall mit einem Internet-Anschluss und einem mobilen Endgerät erreichbar ist die Onleihe auf www.metropolbib.de. E-Books und digitale Hörbücher warten auf viele Downloads in den Ferien. Die Gemeindebücherei befindet sich in der Mannheimer Straße 67, Telefon 06202/59 71 55, E-Mail buecherei@oftersheim.de.

Auch im neuen Jahr gelten noch die eingeschränkten Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr. zg