Weinböhla hat gewählt

Oftersheim/Weinböhla. Bei der Bürgermeisterwahl in der Oftersheimer Partnergemeinde Weinböhla ist der Amtsinhaber am vergangenen Sonntag wiedergewählt worden. Siegfried Zenker (CDU) war dabei der einzige Bewerber in der sächsischen Kommune. Der Christdemokrat wird die Gemeinde auch in den nächsten sieben Jahren regieren. Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 33,6 Prozent.

Oftersheims Verwaltungschef Jens Geiß gratulierte seinem Amtskollegen zur Wiederwahl: „Ich freue mich, dass Siegfried Zenker in seinem Amt bestätigt wurde. Wir können damit auch die erfolgreiche Zusammenarbeit unserer Partnergemeinden fortsetzen.“

Die Partnerschaft zwischen der Gemeinde Oftersheim und dem sächsischen Weinböhla besteht mittlerweile seit mehr als 30 Jahren, sie wurde bereits am 13. April 1991 offiziell besiegelt. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.weinboehla.de