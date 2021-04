Weitere Termine im Josefshaus

Oftersheim. Das Josefshaus in der Bismarckstraße bleibt vorerst als kommunales Testzentrum bestehen. Das teilt die Gemeinde mit. Alle Bürger aus Oftersheim haben somit die Möglichkeit, sich dort einmal pro Woche kostenlos auf eine Infektion mit Covid-19 testen zu lassen. Menschen mit Fieber und grippeähnlichen Symptomen werden gebeten, das Testzentrum nicht aufzusuchen. Sie sollen sich in dem Fall direkt an ihren Arzt wenden, um sich dort einem PCR-Test zu unterziehen.

Die Testzeiten (eine Anmeldung ist nicht erforderlich) finden statt am Donnerstag, 29. April, von 9 bis 11 Uhr sowie von 12.30 bis 14 Uhr, am Freitag, 30. April, von 17 bis 19 Uhr. Und im Mai geht’s weiter am Montag, 3. Mai, von 18 bis 20 Uhr. Weitere Termine folgen. zg