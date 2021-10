Wenn Denken echt wehtut

Oftersheim. Wer mal wieder einen ganzen Abend lang durchgehend lachen und dabei einen tiefgründigen Einblick in die menschliche Psyche erhalten möchte, wird das aktuelle Programm von Comedian Maddin Schneider mögen: In „Denke macht Koppweh!“ erklärt der Hesse am Freitag, 8. Oktober, ab 20.15 Uhr in der Kurpfalzhalle, warum sich Menschen meist den „Wörscht Käs“ statt des „Best Käs“ ausmalen und so viele Gedanken der Kategorie „Ich hab’ einen an der Waffel“ durch ihre Köpfe sausen.

Der Eintritt erfolgt unter 3G-Regeln ab 19.30 Uhr. Eine Abendkasse wird nicht angeboten. zg

Info: Eintrittskarten gibt’s bei Haushaltswaren Oetzel in der Mannheimer Straße 81.