Wer hat dort illegal Müll entsorgt?

Oftersheim. Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (23./24. Januar) im Bereich der Bundesstraße 291 an der Ausfahrt/Ostkurve Hockenheimring zwischen Oftersheim und Walldorf wilden Müll deponiert. Illegal entsorgt wurden unter anderem Autoreifen, Mobiliar sowie ein gut erhaltener Kinderwagen. Forstbedienstete hatten die Gemeindeverwaltung informiert, Mitarbeiter des Oftersheimer Bauhofs transportierten den Müll ab, heißt es in einer Pressemitteilung.

Da die Verursacher oft schwer zu ermitteln sind, bittet die Verwaltung um Mithilfe von möglichen Zeugen, die sich mit dem Umweltamt (Telefon 06202/59 72 02, E-Mail: umweltamt@oftersheim.de) in Verbindung setzen sollen, wenn sie entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Oder sie können sich an das Polizeirevier in Schwetzingen (Telefon 06202/2880) wenden. zg