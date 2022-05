Wer ist der unbekannte Gärtner?

Oftersheim. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Unbekannten, der den großen Gedenkstein zur Oftersheimer Flurbereinigung von 1981 bis 2004 von Unkraut befreit hat und zudem vor einigen Wochen eine kleine Freifläche am Oberfeldweg liebevoll neu bepflanzt hat.

„Jetzt ist der Gedenkstein nicht mehr zu übersehen, hat doch ein fleißiger Bürger am Oberfeldweg zur Abzweigung in den Neunmorgen-Weg zum Hundesportverein ein nicht zu übersehendes großes und schönes Blumen- und Pflanzenbeet angelegt, das von ihm seit einiger Zeit gehackt, gepflegt und gegossen wird“, freute sich Yvonne Wierer vom Arbeitskreis „Volkskunde und Brauchtum“ im Heimat- und Kulturkreis als sie das kleine bepflanzte Eck entdeckte.

Die Suche beginnt

Wierer hielt die liebevoll angelegte Fläche auf einigen Fotos fest und fragte beim Bauamt und dem Gartenbauverein nach – beide wussten nicht, wer der unbekannte Gärtner war.

„Wenn dann alles blüht, wie zum Beispiel die Schwertlilien, können sich nicht nur die Bienen, sondern auch die Spaziergänger, daran erfreuen“, blickt Wierer voraus und dankt dem Unbekannten: „Er trägt dazu bei, Oftersheim ein klein wenig freundlicher zu machen.“

Tillmann Hettinger vom Gartenbauverein Oftersheim erkundigte sich auf Nachfrage dieser Zeitung, wer der unbekannte Gärtner sein könnte, doch auch er fand keinen Namen heraus. Der stellvertretende Vorsitzende des Hundesportvereins Jürgen Calmbach hingegen sprach eine wahrscheinlich Tatsachen entsprechende Vermutung aus, ohne aber einen Namen zu kennen. Der Besitzer oder Pächter des Gartens an der Ecke Oberfeldweg und Neunmorgenweg könnte derjenige sein, der das Grundstück pflegt. Der Name bleibt unbekannt.

So bleibt – sollte sich der engagierte Gärtner oder jemand, der ihn kennt, nicht melden – wohl weiterhin nur dem engagierten Oftersheimer und eventuell Passanten, die ihn bei seinen selbstlosen Pflegearbeiten schon einmal gesehen haben, bekannt, wer er ist. Hinweise nimmt diese Zeitung gerne per E-Mail an die Adresse sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de entgegen. Ehre, wem Ehre gebührt! mgw

