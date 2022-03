Wer kann Geflüchtete in Oftersheim aufnehmen?

Oftersheim. Die ersten vor dem Krieg geflüchteten Menschen aus der Ukraine sind im Rhein-Neckar-Kreis und in Oftersheim angekommen. Das schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch kann niemand abschätzen, wie viele Geflüchtete von der Gemeinde Oftersheim untergebracht werden. Um vorbereitet zu sein, möchte die Gemeindeverwaltung bereits im Vorfeld eine Liste mit möglichen privaten Unterbringungsmöglichkeiten erstellen und im Bedarfsfall darauf zurückgreifen.

Wer eine Wohnung beziehungsweise ein Zimmer für geflüchtete Menschen auf Zeit zur Verfügung stellen kann, soll sich an Galina Gavras vom Integrationsbüro per E-Mail: integration@oftersheim.de oder Telefon 06202/59 71 28 wenden. Diese Liste ist zunächst unverbindlich. Im Bedarfsfall wird das Integrationsbüro mit den betroffenen Menschen Kontakt aufnehmen. Die Verwaltung teilt außerdem mit, dass eine Unterbringung womöglich längerfristig nötig sein könnte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine Kreissporthalle in Schwetzingen wird Notquartier für Geflüchtete aus Ukraine Mehr erfahren Krieg in der Ukraine „Eine Katastrophe für die Zivilisation“ Mehr erfahren Ukraine-Krieg Gefühlen in der Gemeinschaft ihren Raum geben Mehr erfahren

Auch die Kleiderstube des Deutschen Roten Kreuz in der Eichendorffstraße 34 (Rettungszentrum) bereitet sich auf die Geflüchteten vor. Gesucht wird aktuell Kleidung für Kinder und Erwachsene (vor allem für Frauen).

Kleider in Container vor Ort

Bürger können die Kleidungsstücke entweder zu den Öffnungszeiten (Montag: 14 bis 17 Uhr, Mittwoch: 10 bis 13 Uhr, Freitag: 14 bis 17 Uhr) abgeben oder den Container nutzen, der direkt vor der Kleiderstube aufgestellt ist. Aufgrund der spürbar großen Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung, haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, am Samstag, 19. März, eine Kleiderspenden-Aktion für Hilfesuchende aus der Ukraine zu starten. Von 10 bis 12 Uhr können Menschen ihre Kleider an diesem Tag abgeben. Das DRK schreibt, dass hauptsächlich Damen- und Kinderkleidung gebraucht wird. Außerdem sei es wichtig, nur gut erhaltene Kleidung zu spenden, damit diese ohne großen Aufwand an Hilfesuchende abgegeben werden können.

Zudem steht auf dem Parkplatz ein Kleidercontainer, in den unabhängig von den Öffnungszeiten der Kleiderstube Kleidung eingeworfen werden kann, schreiben die Verantwortlichen des DRK auf ihrer Facebookseite. Dieser wird ausschließlich vom DRK selbst geleert. Besucher sollen am kommenden Samstag die Abstandsregeln beachten. zg