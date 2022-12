Wie in einer anderen Welt

Mein Auto ist in Inspektion. Aktuell fahre ich also einen hochpreisigen Leihwagen des Autohauses. Coole Sache diese Sitzheizungen – aber das ist eine andere Geschichte . . . Auf der Autobahn war ich mit dem Leihwagen deutlich langsamer unterwegs als sonst. Statt 130 Kilometer pro Stunde fuhr ich nur 120. Man will ja kein Risiko eingehen mit dem schmucken Gefährt – und die Sitzheizung kann man auch ein wenig länger genießen. Ich war beileibe wirklich nicht der Einzige, der vorsichtiger fuhr, denn Temperaturen von minus acht Grad haben auch die meisten anderen Verkehrsteilnehmer dazu veranlasst, das Gaspedal nicht ganz durchzudrücken. Wer nun aber glaubt, es sei gesitteter zugegangen als an schnee- und eisfreien Tagen, wird enttäuscht. Ging es nicht. Kein bisschen! Im Gegenteil! Da wurde leidenschaftlich gehupt, aufgeblendet und ich selbst musste mir gleich von zwei Sprinterfahrern eindeutige Gesten gefallen lassen – Beide waren mit meiner Geschwindigkeit wohl so gar nicht einverstanden. Was ich selbst beim Überholen in anderen Autos auf der rechten Fahrspur gesehen habe, hat mich unterdessen wirklich verwundert: Pure Panik – wohl ob der Witterung – in den Augen eines Mannes, eine Frau, die mit Blick ins Ausklappspiegelchen Wimperntusche auftrug und ein weiterer Mann, der tatsächlich sein Brötchen mit Wurst belegte. Das alles hätte ich bei 130 Kilometern pro Stunde eine Fahrspur weiter links höchstwahrscheinlich nicht wahrgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ja, die Welt bei 120 ist eine andere als bei 130. Am Montag probiere ich vielleicht 110 aus.