Wie wär’s mit „Waldbaden auf Rädern“?

Oftersheim. Viele Menschen haben den Wald als Erholungsort und Ort der Verbundenheit mit der Natur neu für sich entdeckt. Waldbaden ist eine besonders intensive Form, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen und der Gesundheit etwas Gutes zu tun. Die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen bietet in Kooperation mit der Gemeinde Oftersheim ein besonderes Waldbaden an. nämlich für Menschen, die eine Gehbehinderung haben und deshalb auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen sind. Gerade wenn man allein selten in den Wald kommt, wird dies hier mit einer Abhol- und Fahrtbegleitung möglich sein.

Der Aufenthalt in der Natur stärkt das Wohlbefinden und die Übungen lassen die Teilnehmenden Freiheit erleben, heißt es in der Pressemitteilung. Und: Der Aufenthalt im Wald hat positive Einflüsse auf die Gesundheit und regt die Abwehrkräfte im menschlichen Körper an, wissenschaftlich nachweisbar. Als Schadstofffilter schenkt uns der Wald besonders reine Luft. Dies „freut“ die Lunge und lässt gut durchatmen. Achtsamkeit vertieft das Erleben im gegenwärtigen Moment und stoppt Gedankenkreisläufe. Ein passendes Gedicht und kleine Ausführungen zur entsprechenden Landschaftskultur runden unseren Ausflug ab.