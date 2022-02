Wildbienen, Winkelspinnen und viel Spaß bei der Natur-AG in Oftersheim

Oftersheim. Die Natur war schon immer da, auch schon, bevor der Homo sapiens – also der Mensch in seiner heutigen Form – auf der Bildfläche erschien. Dass der Mensch diese Natur, ohne die er nicht leben kann, schützen muss, hat mittlerweile eine existenzielle Bedeutung erlangt, schließlich ist der Zweibeiner für die Umweltverschmutzung verantwortlich.

Ein Bewusstsein für die Natur auch vor der eigenen Haustür zu vermitteln, ist eine der Aufgaben der Oftersheimer Natur AG. Dieses Angebot für die Kinder der zwei Grundschulen gibt es jetzt seit mittlerweile 20 Jahren. Und noch immer sind dafür dieselben zwei Männer zuständig: Peter Rösch und Holger Hitzelberger.

Ein Huhn im Klassenzimmer: Die Gruppentreffen warten immer wieder mit Überraschungen auf. © Gemeinde

Beide kamen aus der evangelischen Jugendarbeit, haben Biologie studiert und gründeten schon als Studenten eine Firma, die sie „Na-Tour GbR – Werkstatt für naturbezogenes Lernen“ nannten. Bei den Kommunen in der Region fragten sie an, ob Bedarf an einer Zusammenarbeit bestehe und in Oftersheim nahmen sie erstmals 2001 an einer Veranstaltung zum Thema Energiesparen teil; sie boten sogenannte Energiesparkurse für Kinder an. Im Rathaus unter dem damaligen Bürgermeister Helmut Baust sah man Potenzial in der Firmenidee und schließlich wurde die Natur AG als regelmäßiges Angebot eingerichtet.

80 Kinder erleben erstes Treffen

Ende Januar 2002 stand das erste Treffen an, nachdem Rösch und Hitzelberger Infozettel an alle Oftersheimer Schüler verteilt hatten. Bei diesem Vorbereitungstreffen in einem Klassenzimmer war das Duo doch sehr überrascht über die außerordentlich große Nachfrage, denn fast 80 Kinder waren erschienen, sodass das Zimmer fast aus allen Nähten platzte.

In diesem ersten Jahr der AG waren sowohl an der Friedrich-Ebert- als auch an der Theodor-Heuss-Schule durchschnittlich 65 Kinder in fünf Gruppen in der Natur AG aktiv. Eines der ersten Projekte war das gemeinsame Basteln eines Wildbienenhotels.

Über die Jahre hinweg hat sich am Prinzip der Arbeitsgemeinschaft nicht viel geändert. Peter Rösch und Holger Hitzelberger treffen sich planmäßig nach Schulschluss mit den angemeldeten Kindern, unternehmen regelmäßig Ausflüge mit ihnen – etwa in den Wald oder an den Leimbach – und begleiten dort durchaus auch einmal eine Krötenwanderung oder bestaunen Pflanzen auf den Dünen.

Inhalte gemeinsam erarbeiten

Themen wurden bis zu Corona auch im Klassenzimmer erarbeitet und es gibt immer aktuelle Bezüge: fairer Handel, Massentierhaltung, Klimawandel und Energiewende. Die Kinder sind zum Selbermachen aufgerufen. Dazu gehörten bisher auch Umfragen unter der Oftersheimer Bevölkerung. Die Ergebnisse wurden gemeinsam ausgewertet, regelmäßig in einem Bericht zusammengefasst und veröffentlicht.

Die eigenen Zucchini aus dem Garten ernten? Besonders lecker, finden die jungen AG-Gärtner. © Gemeinde

Aber auch die Praxis kommt nicht zu kurz. An der Theodor-Heuss-Schule wurde ein Schulgarten angelegt, hier entstand eine Teich AG, die von der Hang AG abgelöst wurde. Gespielt wird auch immer und die Kinder konnten ihre Haustiere mitbringen. Peter Rösch brachte sogar einmal eine Hauswinkelspinne mit: „Da ist dann erstmal Panik, die Kinder halten Abstand. Schließlich trauen sich aber immer mehr, die Spinne über ihre Hand laufen zu lassen.“ Da gibt es dann auch mal Rückmeldungen von den Eltern, in der Regel positive, wie Rösch betont. Den Eltern fiele plötzlich auf, dass die Kinder gar keine Angst mehr vor Spinnen hätten. Oder es käme vor, dass das Billigfleisch nach Protesten des Nachwuchses wieder in das Kühlregal zurückwandere.

Über mangelndes Interesse seitens der Kinder können Peter Rösch und Holger Hitzelberger in den bisherigen 20 Jahren jedenfalls nicht klagen. Im laufenden Schuljahr stehen 133 Kinder in immer noch fünf Gruppen auf ihrer Natur-AG-Liste, also doppelt so viele wie zu Anfang. Und die Kinder kommen immer wieder: „Wir freuen uns, dass sie sogar bei schönstem Schwimmbadwetter in der Natur AG erscheinen.“ Die beiden Biologen machen offenbar das richtige Angebot.

Im Juli 2002 entsteht eines der ersten Gruppenbilder der Natur-AG mit den beiden Leitern Holger Hitzelberger (hinten links) und Peter Rösch. © AG/Gemeinde