Wilder Herbst mit Essen und Getränken „to go“ in Oftersheim

Oftersheim. Zwischen dem Schwarz- und Rotwildgehege im Heuweg ließen es sich Besucher und der veranstaltende Förderkreis beim „Wilden Herbst“ trotz Corona-Einschränkungen gut gehen.

„Wie fast immer bei unseren Veranstaltungen sorgte Petrus für herrliches Herbstwetter“, bilanzierte Ulrike Krause vom Förderkreis am Ende des Tages. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen hätten offensichtlich viele Menschen noch einmal die Gelegenheit genutzt, einen Spaziergang zu machen. Als Ziel von Jung und Alt war das Herbstfest am Wildgehege einmal mehr sehr beliebt „und so konnte unser Verein auch diesmal viele Besucher begrüßen“.

Corona bestimmt Vorgehen

Der Festausschuss hatte alle Hände voll zu tun und versuchte die Gäste mit einer Wildschweinbratwurst „to go“ sowie Getränken zu verwöhnen. „Auch dieses Jahr hat Corona uns noch die Bedingungen bestimmt“, erläutert Krause. „Zusammensitzen an einer Biergarnitur, Lachen und sich dabei auf die Schulter klopfen, wie man es immer gewohnt war, war leider nicht möglich.“ Stattdessen: Abstand halten, Maske tragen, Hände desinfizieren. Um kein Risiko einzugehen, wurden rot-weiße Bänder gespannt, die die Besucher in einer Einbahnstraße zur Essensausgabe lenkten. Unterstützung erhielt der Förderkreis hierbei von Eventtechniker Sascha Welter, der das Hygienekonzept umsetzte.

Diszipliniert stellten sich die Freunde der Wildschweinbratwurst in die Schlange und freuten sich auf eine leckere Bratwurst auf die Hand. „Bereits um 15 Uhr hatten wir alle Bratwürste verkauft“, freut sich Krause. 650 Wildschweinbratwürste hatten die Besucher insgesamt gegessen – also alle.

Auch die jüngsten Besucher des „Wilden Herbst“ hatten viel Spaß, tobten im Wald herum oder bauten mit ihren gesammelten Ästen neue Tipis. Andere Kinder wiederum beobachteten die Wildschweine und das Rotwild.

Besonders beeindruckt waren viele der Besucher vom Hirsch und seinem Geweih. Das edle Tier trägt das Geweih immerhin wie eine Krone majestätisch auf dem Kopf. Gelegentlich konnte sogar sein Röhren gehört werden, das laut durch den Wald schallt. Es ist Brunftzeit.

Pünktlich zum Fest erschien ein doppelseitiger Wildgehege-Kalender für das Jahr 2022. Ab sofort kann der Kalender vor Ort in einigen Geschäften erworben werden. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Getränken sowie Kalendern dienen der weiteren Erneuerung des Wildschweingehege-Zauns und somit dem Erhalt der Gehege. „Immerhin stehen ständig Reparaturen an“, erklärt der Förderkreis. zg/mgw