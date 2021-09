Oftersheim. Der Förderkreis Wildgehege lädt am Sonntag, 19. September, zum „Wilden Herbst“ an die Wildgehege am Heuweg ein. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr gibt es aufgrund der Corona-Vorsichtsmaßnahmen wie im vergangenen Jahr allerdings nur „Bratwurst to go“. Getränke werden in Flaschen ausgegeben.

Weitere Infos unter www.foerderkreis-wildgehege.oftersheim.de