Wildgehegefest in Oftersheim feiert Comeback mit erfreulicher Resonanz

Oftersheim. Gute Laune, gutes Wetter, gutes Essen: Das Comeback des beliebten Wildgehegefestes nach der Pandemiepause fand am Sonntag, 22. Mai, erfreulich große Resonanz. Hunderte machten sich über die insgesamt sechs Stunden verteilt auf den Weg zum Oftersheimer Wildgehege, um das lang geplante und sehnsüchtig erwartete traditionelle „Frühlingserwachen“ endlich wie gehabt feiern zu können.

Bei sommerlichen Temperaturen trafen die unterschiedlichsten Besucher auf der Lichtung des Waldes zusammen. Besonders viele Familien mit kleinen Kindern strömten mit Fahrrädern und Kinderwägen in den Schatten spendenden Wald. Die Atmosphäre bei Sonnenschein und zwitschernden Vögeln war sehr freundlich, locker und gesellig.

Seit der Gründung des Vereins „Förderkreis des Wildgeheges Oftersheim“ im Jahre 2009 wurde das Fest jedes Jahr veranstaltet, allerdings fiel es die letzten zwei Jahre wegen des Corona-Virus leider aus. Umso größer war die Freude, dass es dieses Jahr dank der sinkenden Inzidenz wieder stattfinden konnte. Für die Verpflegung der Besucher sorgte der Förderkreis, der mit seinen sehr leckeren Wildschweinbratwürsten überzeugen konnte. Auch viele Anwohner beteiligten sich mit zahlreichen Kuchen- und Kaffeespenden.

Erlös für Tiere und Zäune

„Die Spenden und Einnahmen des Events kommen alle den Tieren zugute. Wir möchten die Erlöse zur Erneuerung der Zäune um das Gehege investieren“, erklärte Ulrike Krause, zugleich die Vorsitzende des Fördervereins.

Das Highlight des Tages war von den Organisatoren für 14.30 Uhr geplant – die Wildschweine sollten vor den Augen der Besucher gefüttert werden. Groß und Klein versammelten sich also erwartungsvoll am Zaun rund um das Gehege. Landwirte und Bäcker aus der erweiterten Region hatten extra Kartoffeln, Karotten und Brötchen gespendet. Mit großen Schubkarren wurde das Futter sodann von mehreren Helfern ins Gehege gebracht. Die Wildschweine blieben allerdings fern. Die Verantwortlichen versuchten nach kurzer Wartezeit die Tiere aus dem Dickicht an das Futter zu locken. Leider zeigte sich nur ein stattlicher Eber in sicherer Entfernung den neugierigen Gästen am Zaun. So wurde das Fest also ohne den ausgemachten Höhepunkt fortgesetzt. Das störte die Besucher aber keineswegs – sie genossen einfach weiterhin mit guter Laune bei angeregten Gesprächen das ein oder andere kühle Getränk.

Unter den Besuchern weilte auch Bürgermeister Jens Geiß. „Wir sind sehr glücklich, dass das Wildgehegefest wieder veranstaltet werden konnte“, sagte Geiß in seiner kurzen Rede über eine feste Größe im Jahreskalender der diversen Oftersheimer Festaktivitäten. Das „Frühlingserwachen“ war – trotz diesmal nicht allzu hungriger, eher fauler Wildschweine – ein voller Erfolg.