Winterwichtel und Kollegen

Oftersheim. Die Gemeindebücherei lädt Kinder zwischen fünf und sieben Jahren in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Schwetzingen zum Weihnachtsbasteln ein. In der Mannheimer Straße 67 können die jungen Bastler am Mittwoch, 7. Dezember, ab 15.30 Uhr Wichtel im Topf herstellen. Betreut werden die Kinder von Jennifer Bayer und Meike Bubenek. Mitzubringen sind Malkittel, Schere und Klebestift. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.

Das einstündige Weihnachtsbasteln für Kinder zwischen acht und zehn Jahren findet unterdessen am Mittwoch, 7. Dezember, ab 16.45 Uhr in der Gemeindebücherei statt. Dabei sollen Winterwichtel-Fensterbilder entstehen. mgw