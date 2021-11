Wird die Gemeinde tangiert?

Oftersheim/Region. Die Pläne der Deutschen Bahn zur geplanten Trassenführung für das Bahnprojekt zwischen Karlsruhe und Mannheim befinden sich noch im Anfangsstadium, doch ist nicht auszuschließen, dass die Auswirkungen dieses Vorhabens das Gemeindegebiet Oftersheim betreffen werden. Das schreibt der CDU-Ortsverband in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grund will der Verband bereits in diesem frühen Stadium die Bürger informieren und mitnehmen, so ihr Pressereferent Jörg Engfer.

Dem CDU-Ortsverband gelang es, den Verbandspräsidenten der Metropolregion Rhein-Neckar, Ralph Schlusche, als renommierten Vertreter der Metropolregion für einen Informationsabend zu gewinnen. Dieser soll am Montag, 10. Januar, 19 Uhr stattfinden. „Bitte haben Sie Verständnis, dass derzeit aufgrund der immer noch vorhandenen Corona-Lage keine gesicherten Angaben hinsichtlich des Veranstaltungsortes gemacht werden können“, schreibt Engfer.

Derzeit dürfen sich die Bürger darauf verlassen, dass die Veranstaltung seitens des CDU Ortsverbandes als Präsenzveranstaltung geplant wird. Sollte es die Corona-Lage nicht möglich machen eine Präsenzveranstaltung durchzuführen, plant der Ortsverband parallel dazu auch eine Online-Veranstaltung.

Es wird rechtzeitig informiert

Die Verantwortlichen werden diesbezüglich rechtzeitig informieren, damit eine hohe Bürgerbeteiligung gewährleistet ist. „Denn sicher dürfte sein, dass ein solches Projekt Veränderungen für die Gemeinde und ihre Bewohner mitbringen wird, wenn denn der Gemeindebezirk tangiert wird“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der CDU Ortsverband sieht sich daher in der Pflicht frühzeitig in die Offensive zu gehen und zu informieren, so die Vorsitzende Annette Dietl-Faude. zg

