Oftersheim. Begleitend zu den internationalen Wochen gegen Rassismus wird es bei der digitalen Veranstaltungsreihe „Gespräche“ am Freitag, 26. März, um 17.30 Uhr um das Thema strukturellen Rassismus gehen. Zusammen mit seinem Gast Chi Dung Ngo möchte der Gemeinderat der Grünen Patrick Alberti über Rassismus in der Gesellschaft, aber auch über die Hintergründe rassistischen Denkens, Sprechens und Handelns reden. „Wie kommt es, dass eine Minderheit in Deutschland immer lauter nach autoritären Führern ruft? Wie ist es zu erklären, dass rassistische Übergriffe zunehmen? Und welche Rolle spielen dabei unsere gesellschaftlichen Institutionen? Diesen Fragen möchten wir nachgehen“, sagt Alberti.

Durch Machtstrukturen würden viele Dinge als „normal“ vorausgesetzt, Menschen spielten ihnen zugewiesene Rollen häufig ohne sie zu hinterfragen, erklärt der Initiator der Gespräche. Abweichungen von den Normalitätskonstruktionen einer Gesellschaft, etwa von heteronormativen Genderlogiken, Abweichungen von Körperidealen oder manchmal selbst schon der Einsatz gegen Diskriminierung würden sanktioniert. In dem Zoom-Meeting möchte Alberti das Zusammenwirken verschiedener Diskriminierungskategorien diskutieren. Sein Gesprächspartner Chi Dung Ngo flüchtete mit 15 Jahren vor den Kommunisten aus Vietnam. Er studierte Philosophie und Germanistik in Karlsruhe und arbeitet als Dolmetscher. Der Philosophie ist er treu geblieben und so gehört er zum Stammteam des Philosophischen Cafés der Volkshochschule Schwetzingen. Sein autobiographisches Buch „Heimat für Fortgeschrittene – vom Mekong in die Mitte Deutschlands“ erschien 2017.

Die Veranstaltungsreihe wird von Patrick Alberti organisiert und moderiert – und zwar ganz bewusst außerhalb seiner beruflichen und politischen Kontexte. Er ist kommunaler Behindertenbeauftragter des Rhein-Neckar-Kreises und für die Grünen im Oftersheimer Gemeinderat. zg