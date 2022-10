Wo ist die Tafel mit den schönen Sprüchen?

Oftersheim. Wer im Zentrum der Hardtwaldgemeinde unterwegs ist, kennt sie: die Tafel mit den schönen Sprüchen vor dem kleinen, liebevoll gestalteten Floristikgeschäft „Blume Exclusiv“ in der Mannheimer Straße, nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt. Zwischen Blühendem und Dekorationen steht vor dem Geschäft seit über einem Jahrzehnt eine Tafel, auf der immer wieder andere, mit Kreide geschriebene Sinnsprüche stehen wie „Lächle – Glück steht Dir gut!“ oder „Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben etwas Spiel.“

Unweigerlich bleiben die Passanten stehen und lesen. Meist gehen sie lächelnd weiter und so mancher mag sich fragen, wer wohl dahinter steckt und vielleicht auch, warum das gemacht wird. Doch herrscht dort, wo die Tafel stand, zurzeit nur Leere. Grund genug für unsere Zeitung einmal nachzuhaken.

„Die ist gerade kaputt“

2 Bilder Hat fast Kultstatus in der Mannheimer Straße: Die Kreidetafel mit Sinnsprüchen. © Marco Montalbano

Auf die Frage im Geschäft, wo denn die beliebte Tafel mit den schönen Sprüchen sei, antwortet Filialleiterin Heike Kurek lächelnd: „Da kommen zurzeit viele Leute rein, nur um das zu fragen“, und ergänzt: „Die ist gerade kaputt und wird repariert.“

Eigentlich wohne sie ja in Sandhausen, seit sie vor über 18 Jahren aus Sachsen-Anhalt in die Gegend gezogen sei, aber im Laufe der vergangenen zwölf Jahre seien ihr die Oftersheimer richtig ans Herz gewachsen.

Mitten im Interview kommt ein älterer Herr herein und streckt wortlos einen Arm aus. In der Hand hält er eine Waffel mit leckerem Eis, die er gerade extra für Heike Kurek geholt hat. Sie lächelt, bedankt sich freundlich und genießt ihr Eis. Unsere Frage nach dem Warum beantwortet er mit einem Satz: „Weil sie es verdient hat.“

„Das passiert immer wieder“, meint sie leicht verlegen. Belegte Brötchen, Lebkuchen oder Kekse habe es auch schon gegeben. „Ich glaube an Karma. Wenn man Gutes tut, kommt das zurück, genau wie anders herum“, ist Heike Kurek überzeugt.

Durch Zufall angefangen

Das mit der Tafel habe allerdings eher durch Zufall angefangen: „Vor zwölf Jahren sahen die Leute oft die Öffnungszeiten nicht, die auf der Eingangstür ganz unten stehen. Da habe ich sie groß auf die Tafel geschrieben“, und erzählt weiter: „Dann kam ein Regenschauer und wusch die Kreide weg. Meine Chefin war da, sah das und meinte kurz vor dem Wegfahren: ‚Hey Heike, du musst die Tafel neu beschreiben.‘ Ich fragte ‚Was genau?‘ Die Antwort war ‚Was Nettes‘. Von da an ging es los.“

„Immer, wenn miese Laune bei den Leuten vorherrscht, und solche Zeiten gibt es in letzter Zeit relativ oft, denke ich mir ‚Mensch, da müssen wir wieder was heraus hauen‘, um etwas entgegen zu setzen. Einmal schrieb ich ,Lächle – Glück steht Dir gut‘“, so Kurek. „Ich sehe durch das Schaufenster ja, was draußen passiert. Die Menschen blieben stehen und gingen mit einem Lächeln auf den Lippen weiter. Das war wirklich schön. Und ich hatte mal eine Kundin, die war richtig schlecht drauf. Als ich abends nach Hause fuhr, dachte ich an sie und hörte in meinem Auto richtig laut Heavy Metal und konnte dabei alle Sorgen für einen Moment ausblenden. Am nächsten Tag schrieb ich auf die Tafel ‚Musik an – Welt aus!‘ und schickte es ihr. Sie hat sich so gefreut. Das war unbeschreiblich schön“, meint Heike Kurek.

„Ich höre den Leuten zu. Viele haben Sorgen. Eine ältere Dame, die eine Rose wollte, hat mir ihr Leid geklagt. Schon lange sei niemand mehr zu Besuch gekommen. Ich nahm sie in den Arm, was hier oft vorkommt.“

Auch Negatives würde ab und zu geäußert wie Tratsch und böse Worte. Die Menschen regten sich auf. „Dann sag ich immer, hier ist eine neutrale Zone, so wie die Schweiz. Missgunst ist etwas Schlimmes. Daher schrieb ich einmal ,Gönnen können, ist eine hohe Kunst‘. Und es ist immer wichtig, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. So schrieb ich auch ‚Betrachte die Dinge mal anders‘ und stellte die Tafel dann auf den Kopf. Ich hätte nie gedacht, dass das ‚so reinhaut‘. Inzwischen sitze ich oft abends da und suche im Internet nach guten Sprüchen und nehme zwei bis drei ausgedruckt mit in den Laden. Dann bespreche ich das am Morgen mit unserer Aushilfe und wir suchen den Besten aus.“