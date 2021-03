Oftersheim. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus finden jedes Jahr um den 21. März statt, ein Datum, an dem im Jahr 1960 das „Massaker von Sharpeville“ geschah. Damals erschoss die Polizei friedlich gegen Diskriminierung Demonstrierende in Südafrika. Der Oftersheimer Gemeinderat und Behindertenbeauftragte des Kreises, Patrick Alberti, hatte jetzt online zu „Gesprächen über Macht und intersektionale Diskriminierung“ eingeladen. Mit dem Autor Chi Dung Ngo redete er mit nur geringer Beteiligung über strukturellen Rassismus.

Oft sei sie gar nicht böse gemeint, die Frage „Wo kommst du her?“, die Menschen gestellt werde, die auf andere „nicht deutsch“ wirken. Gibt die Person dann nicht die gewünschte Antwort, folge dem meist ein ungläubiges „Nein, sag, wo kommst du wirklich her?“ Moderator Patrick Alberti nannte ein Beispiel, das Chi Dung Ngo aus eigener Erfahrung kennt. Mit nur 15 Jahren floh er aus Vietnam nach Deutschland und hielt später seine Erinnerungen in dem Buch „Heimat für Fortgeschrittene – vom Mekong in die Mitte Deutschlands“ fest. Grund für diese Frage sei sein asiatisches Aussehen, aber auch rassistische Zurufe erhalte er bis heute, selbst von Menschen, die selbst nicht deutsch seien, obwohl er 40 Jahre hier lebe. In unserer Gesellschaft würden immer noch Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten in Schubladen gesteckt und das, obwohl wir mit jedem Jahr bunter und vielfältiger werden.

„Es geht auch um Reflexion, um das Nachdenklichsein, sich infrage zu stellen in dem, was wir tun und sagen“, meint Patrick Alberti, der dann ganz direkt die Frage: „Was ist Rassismus?“ stellte und auch gleich beantwortete. Es gebe vielerlei Arten von Rassismus und Intersektionalität. Der Fachbegriff steht für die Überschneidung verschiedener Diskriminierungskategorien gegenüber einer Person. „Queere schwarze Männer und/oder mit Behinderung sind Beispiele dafür“, so der Moderator. Wie präsent rassistische Diskriminierung und Vorurteile in Deutschland seien, wurde an Zahlen verdeutlicht. So würden 60 Prozent der Deutschen der Aussage zustimmen, dass Sinti und Roma zu Kriminalität neigen. Menschen mit ausländisch wahrgenommenen Namen hätten wesentlich geringere Chancen, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden oder eine Wohnung zu bekommen. Auch die hohe Zahl rechter Taten mit rassistischem Hintergrund erschrecke.

Bei den Kindern beginnen

Meist sei struktureller Rassismus einfach die Folge davon, dass man nie gelernt habe, mit Andersartigkeit umzugehen. „Wir wissen heute, dass, wenn Kinder nicht frühzeitig lernen, mit Vielfalt umzugehen, sie spätestens ab acht Jahren rassistische Ansichten der Eltern übernehmen“, betonte Patrick Alberti.

Das „Puppenexperiment“ habe das erstmals in den USA der 1940er Jahre aufgezeigt. Vorschulkinder müssen sich dabei zwischen einer weißen und einer schwarzen Puppen entscheiden, wählen meist die weiße und bezeichnen die dunkelhäutige als „böse“, selbst Kinder, die selbst nicht weiß sind.

Diskussionsteilnehmerin Helen Holzhüter meint dazu: „Ich bin froh, weiß zu sein, denn auch meine Mutter hat Rassismus erlebt. Als Engländerin sprach sie mit starkem Akzent. Wie muss das erst sein, wenn man schwarz ist?“ Sie fordert: „Der Staat muss aktiv werden. Von selbst ändert sich da nichts. Wir brauchen Antirassismusbeauftragte in allen Institutionen und Einrichtungen.“

Autor Chi Dung Ngo stellt fest: „Eingefleischte Rassisten erreichen wir nicht mehr, aber die anderen schon.“ Er plädiert jedoch für eine nicht zu strikte Sprachregelung, um keine allzu starke Einschränkung der zwischenmenschlichen Kommunikation zu riskieren. Alberti schloss mit den Worten: „Es muss noch sehr viel passieren und die Strukturen müssen sich ändern. Es geht darum, zu zeigen, dass wir alle anders sind und dass das so auch gut ist und keiner dem anderen etwas dadurch weg nimmt.“

