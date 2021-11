Wo sind die Kekse?

Hallo Kinder! Blaues Fell und rollende Augen – habt ihr dieses Monster schon mal gesehen? Es sieht kuschelig aus und isst wahnsinnig gerne Kekse. Ich rede vom Krümelmonster. Das hat nämlich am 2. November Geburtstag. Und das wollen wir natürlich feiern. Falls ihr das sympathische Monster nicht kennt, ist das gar nicht schlimm. Es ist eine Figur in der Kinderfernsehshow „Sesamstraße“. Ziemlich viel könnt ihr beim Krümelmonster und seinen Freunden lernen. Sie experimentieren, singen oder machen Sport. Unter dem Motto „Wieso, weshalb, warum?“ hinterfragen sie alles Mögliche. Neben Menschen mit weißer Hautfarbe leben in der fiktiven Straße auch schwarze Amerikaner, Hispanics und Asiaten. Die Multikulti-Gesellschaft war beim Sesamstraßen-Start 1969 nicht alltäglich in den USA. So wurde die „Sesame Street“, so der Originaltitel, von vielen Menschen mit Befremden aufgenommen. Einige Eltern gingen sogar auf die Straße, um dagegen zu demonstrieren. Doch der Protest nützte wenig. Es dauerte nicht lange, bis es die meistgesehene Kindersendung in Amerika war – und dann auch zu uns nach Deutschland kam.

