Wochenmarkt bietet sogar Donuts

Oftersheim. Freitagnachmittag ist Wochenmarktzeit in Oftersheim. Der Verkauf findet in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf dem Festplatz an der Kurpfalzhalle statt. Auf dem Wochenmarkt finden die Besucher unter anderem Käse, griechische Produkte, Obst, Gemüse und Eier, Minidonuts, Dampfnudeln, Honigprodukte und Schwarzwälder Spezialitäten. Der Wochenmarkt ist zudem ein beliebter Treffpunkt zum Plaudern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zufahrt von der Freiherr-vom-Stein-Straße auf den Festplatz ist während der Marktzeit nicht möglich. Beim Bestücken und dem Abbau kann es ebenfalls zu kleineren Behinderungen kommen. zg