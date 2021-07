Wochenmarkt: Toilette wird für Besucher geöffnet

Oftersheim. Eine Anfrage mit positivem Ergebnis: Gemeinderat Jens Rüttinger (SPD) gab in der Sitzung die Beschwerde eines Bürgers weiter, der fehlende öffentliche Toiletten beklagte. Zumindest die Toilette auf dem Festplatz könne man doch öffnen, so Rüttinger weiter und ergänzte, wenigstens während den Öffnungszeiten des Wochenmarktes. Bürgermeister Geiß sagte, er lasse prüfen, ob während des Wochenmarktes die Toilette auf dem Festplatz öffentlich zugänglich gemacht werden könne. Nun kann Bürgermeister Geiß schon grünes Licht geben. Die Toiletten am Festplatz werden zu den Zeiten des Wochenmarktes für die Bevölkerung geöffnet.

Außerdem wollte Rüttinger wissen, ob die terminierte Kindergarten-Kuratoriumssitzung am 1. Juli stattfindet. Hauptamtsleiter Jens Volpp sagte, dass die Sitzung verschoben und die Beschlüsse elektronisch abgewickelt würden. nina