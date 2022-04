Wunsch nach regelmäßigem Austausch

Oftersheim. Bürgermeisterkandidat Pascal Seidel hat auf Einladung die IG Gewerbepark Hardtwald besucht und zeigte sich begeistert von dem „kleinen, aber mit einem tollen Unternehmensmix ausgestatteten Gewerbepark“, wo seit 2001 sowohl alteingesessene Oftersheimer Firmen als auch neue Firmen ansässig sind.

Seidel stellte sich, seine bisherige Tätigkeit und seine Themen für den Wahlkampf in der lockeren Gesprächsrunde zunächst kurz vor. Danach gab es die Möglichkeit, in den Dialog zu treten und verschiedene Themen, die der Interessensgemeinschaft auf dem Herzen liegen, zu diskutieren.

Insgesamt – so der entstandene Eindruck – fühlen sich die Unternehmen am Standort sehr wohl und auch die Corona-Pandemie mit großen Herausforderungen wurde bislang gut gemeistert. Die am Gespräch beteiligten Unternehmer sprachen die Problematik der bislang noch nicht verlegten Glasfaserkabels für schnelleres Internet an, das – hier waren sich alle Beteiligten einig – existenziell für effektives Arbeiten und Wettbewerbsfähigkeit sei. Ob die Verlegung noch dieses Jahr kommt, daran hatten einige Beteiligte, die mit Fibernet selbst in Kontakt stehen, ihre Zweifel. Im Haushalt der Gemeinde sind jedenfalls die Mittel eingestellt.

Im Verlauf der Gesprächsrunde wurde eine Vielzahl von Themen besprochen, unter anderem die Anbringung einer großen Hinweistafel mit allen Firmen an der Zufahrt zum Gewerbepark, ein jährlicher Austausch mit der Verwaltungsspitze, die weitere Ausweisung von Gewerbeflächen sowie die für 2023 bereits angekündigte Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 380 auf 400.

„Ich möchte die Gewerbetreibenden im Ort gerne unterstützen und im Falle meiner Wahl am 18. September zum Bürgermeister einen regelmäßigen, konstruktiven Austausch anbieten“, so Seidel abschließend. zg