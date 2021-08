Zeit nach der Sonne

Hallo Kinder, es ist so weit. Ich bin in meinem Fuchsbau und Ellie Ente watschelt durch Australien. Ich will natürlich wissen, was sie in ihrem Urlaub so treibt, aber oft telefonieren wir nicht. Wenn bei uns der Zeiger nämlich gerade auf 12 Uhr am Mittag steht, ist es bei Ellie schon 20 Uhr am Abend. Wie doof ist das denn? Das kommt aber, weil die Erde sich in 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse dreht. Und weil die Sonne deshalb immer nur eine Hälfte der Erdkugel bescheint, gibt es Tag und Nacht. Die Grenze zwischen Tag und Nacht ist an jedem Ort unterschiedlich, je nachdem wie weit westlich oder östlich er liegt. Bis ins 19. Jahrhundert haben die Menschen die Zeit nach dem Stand der Sonne bestimmt. Weil das aber sehr ungenau ist – und durch Telefon und Eisenbahn eine genaue Uhrzeit immer wichtiger wurde – hat man sich um das Jahr 1900 geeinigt, die Welt in 24 Zeitzonen einzuteilen. Die Zeitzonen richten sich nach den Längengraden. Das sind gedachte Linien, die vom Nordpol zum Südpol gehen. So wie ein Kreis sich in 360 Grad einteilen lässt, kann man das auch beim Globus machen – und zwar durch 24. Allerdings haben die meisten Staaten für sich eine Zeit festgelegt, die von den Längengraden abweicht. Man wollte nicht, dass beispielsweise in Berlin eine andere Zeit als in Aachen herrscht. Ziemlich clever!

