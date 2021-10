Zeitschriften jetzt vorbestellen

Oftersheim. Wer Interesse an altem Lesematerial hat, der kann sich in eine Liste für Zeitschriften eintragen lassen, die dieses Jahr ausgemustert werden. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Es genügt dazu ein Anruf bei der Bücherei mit Angabe des gewünschten Hefts. Abhängig von den Ausleihzahlen wird allerdings nicht bei jeder Zeitschrift der gesamte Jahrgang gelöscht. Sollten mehrere Interessenten für einen Jahrgang da sein, werden die Hefte aufgeteilt. Sobald die Zeitschriften bis Ende November makuliert sind, werden Sie dann benachrichtigt und können die jeweiligen Hefte in der Bücherei abholen und vor Ort bezahlen.

Anruf in der Bücherei unter Telefon 06202/59 71 55 – momentan eingeschränkte Öffnungszeiten Montag, Mittwoch, Donnerstag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Dienstag geschlossen, Freitag geschlossen. zg