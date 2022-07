Zirkus zum Mitmachen

Oftersheim. Hereinspaziert, hereinspaziert – so lautet das Motto der evangelischen Kindertagesstätte Fohlenweide am Samstag, 16. Juli, von 11 bis 16 Uhr. Ein Mitmachzirkus mit Drahtseilanlage, Jonglierbällen und anderen Zirkusutensilien bildet die Hauptattraktion beim Tag der offenen Tür in der Fohlenweide 20 in Oftersheim. Passende Stärkung darf bei solch einem Event natürlich nicht fehlen: Hot Dogs, Pommes und auch süße Leckereien wie Waffeln, Popcorn oder Zuckerwatte machen das Zirkusfeeling komplett.

Im großen Zirkuszelt wird eine Variation an Spiel- und Bewegungsstationen für die kleinen Besucher angeboten. Außerdem hat die Kindertagesstätte eine kleine musikalische Überraschung vorbereitet, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Das Kollegium der Fohlenweide freut sich über alle, die kommen und Lust haben, bei den diversen Angeboten mitzumachen. vk