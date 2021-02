Oftersheim. Es war eine absolute Premiere. Unter dem Motto „Oftersheim kocht“ streamte der Koch und „Landhof“-Pächter Simon Kolar mit tatkräftiger Unterstützung von Bürgermeister Jens Geiß live am Sonntag, wie sie Schweinefilet mit selbst gemachten Schupfnudeln an Salbei-Buttersauce mit Babyspinat zubereiten. Fleißig nutzte die mitkochende Bevölkerung auch die Möglichkeit, Fragen und Bilder aus der heimischen Küche per WhatsApp direkt auf die Rathaus-Telefonnummer senden zu können.

Mit von der Partie war auch Simon Stelgens, Vorstand des Gewerbevereins „Lebendiges Oftersheim“, der sich immer wieder mit gerade eingetroffenen Zuschaueranfragen dazuschaltete und als „Hausherr“ auch die Küche seines Unternehmens S-Quadrat-Konzepte für das Event zur Verfügung stellte. Heraus kam eine erstaunlich stimmige Mischung mit lockerem Talk, Zuschauerbeteiligung und einem leckeren, deftigen Mittagessen als Finale.

„Eine Katastrophe“, dachte ich, als es mir nicht gelungen war, noch frischen Salbei für das Rezept zu bekommen, genauso wenig wie Kartoffelstärke und auch keine mehligen, sondern nur festkochende Kartoffeln. Umso erleichterter war ich, als Koch Simon Kolar schon zu Beginn des Livestreams bekannt gab: „Wundert euch nicht, wenn ich etwas anders mache als im Rezept, ich koche eigentlich oft frei und auch festkochende Kartoffeln sind okay.“ Ebenfalls musste man sich auch nicht über mangelnden „Corona-Abstand“ zwischen Bürgermeister Jens Geiß und „Simon, dem Koch“, wie er sich in den sozialen Netzwerken nennt, wundern. Ebenfalls gleich am Anfang stellte Jens Geiß klar, dass alle Beteiligten, immerhin rund zehn Personen, sich eine halbe Stunde vor der Sendung einem Corona-Schnelltest unterzogen hätten.

Die Chemie schien zwischen den beiden Protagonisten zu stimmen, so scherzte das Gemeindeoberhaupt auch beim händischen Kneten des Schupfnudelteigs: „Wenn jemand auf etwas Hartes beißt, ist das mein Ehering – halt nein, ich kann alle beruhigen, er ist noch da.“

Thermometer gekauft

Extra für dieses Event hatte ich mir noch schnell ein Grillthermometer gekauft, um die Kerntemperatur des Schweinefilets im Auge zu behalten (kann ich nur jedem empfehlen). Erstaunliches gab Simon Kolar bekannt: Er würde jeden verstehen, der sich auch mal eine Tiefkühlpizza gönnt, wenn er, wie er, aus beruflichen Gründen keine Zeit hätte. „Man muss halt manchmal auch Leid aushalten können, wenn man beruflich vorankommen will.“

Simon Kolar wies darauf hin, dass man, sollte man keine Kartoffeln vorgekocht haben, noch schnell ein paar davon schälen und klein geschnitten in Salzwasser kochen solle. Konnte er in meine Küche sehen? Kurz spielte ich mit dem Gedanken, mir das fertige Gericht vom Landhof zu holen. Aber nein, so leicht wollte ich es mir nicht machen. Die Soße für das Filet wurde gut, ebenfalls die Salbei-Butter-Soße für die Schupfnudeln. Aus purer Not Kolars Warnung missachtend, besser keine getrockneten Kräuter zu verwenden, nahm ich zu viel und es wurde doch recht „salbeiig“. Der Babyspinat gelang hervorragend – vermutlich hatte ich den letzten noch verfügbaren im ganzen Rhein-Neckar-Kreis bekommen, nachdem ich drei Geschäfte angefahren hatte.

Simon Stelgens präsentierte ein limitiertes, hölzernes Schneidebrett mit dem Oftersheimer Wappen. Die Kosten für die Produktion würden hälftig der Verein „Lebendiges Oftersheim“ und die Gemeinde übernehmen. Die rund 200 Bretter gäbe es für je 25 Euro entweder bei den Gastronomen direkt und könnten mitbestellt werden oder bei der Bäckerei Schnabel, Wein Weber und dem Bauernladen Gieser gekauft werden. Bürgermeister Jens Geiß kommentierte begeistert: „Das ist eben Oftersheim. Aus einer Idee werden viele.“ Die Einnahmen kämen komplett den Gastronomen zugute, die durch die Pandemie-Krise in ihrer Existenz gefährdet seien.

Deftiges Frühstück in den USA

Rund 133 Menschen nahmen an der Live-Aktion teil, darunter konnten sogar Teilnehmer aus den USA begrüßt werden, die aufgrund des Zeitunterschiedes eben ein „sehr deftiges Frühstück“ hätten, scherzte das Gemeindeoberhaupt. Immer wieder trafen auch Bilder von den Kochergebnissen der Teilnehmer ein. Um 13.15 Uhr endete die Live-Koch-Show, die aber auch im Nachhinein auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde angesehen werden kann, sollte jemand Lust bekommen haben, das Essen nachzukochen. Das Live-Ereignis wird nicht das letzte gewesen sein. So kündigte Jens Geiß die erste Livestream-Karnevalssitzung an. Unter dem Motto „Konfetti digital – Corona kann uns mal“ würde der 1. interaktive Online-Fasching des TSV/Grün-Weiß-Oftersheim stattfinden.

Auch bei mir stand am Ende ein passables Kochergebnis. Zu viel Salbei halt. Lecker war es trotzdem. Gerne wieder!

