Zugbremse löst Feuer aus

Oftersheim. Ein Böschungsbrand hat in Oftersheim den kompletten Einsatzzug der örtlichen Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen auf den Plan gerufen. Am Dienstagnachmittag war nach Auskunft der Floriansjünger an den Kleingärten nahe der Gleise ein Feuer ausgebrochen.

300 bis 400 Quadratmeter Fläche hatten nach Angaben der Feuerwehr in Flammen gestanden, doch durch die schnelle Meldung habe der Brand rasch eingedämmt werden können. Eine größere Ausbreitung wurde entsprechend schnell durch die Einsatzkräfte verhindert. Nach ersten Informationen dieser Zeitung wurden aufgrund des zeitnahen Einsatzes auch die Kleingärten im angrenzenden Gebiet vom Feuer verschont.

Ursache für den Ausbruch des Feuers an der Bahnstrecke zwischen Schwetzingen und Graben-Neudorf dürfte ein Heißläufer beim Bremsmanöver eines Zuges gewesen sein, so die Vermutung der Feuerwehr.

Der Bahnverkehr musste aufgrund der Nähe zu den Gleisen bis etwa 17.15 Uhr für einige Zeit komplett eingestellt werden, so die weitere Auskunft der Feuerwehr.