Zum Schutz aller Besucher

Oftersheim. Der evangelische Kirchengemeinderat hat aufgrund der derzeitigen Corona-Lage beschlossen, die Sonntagsgottesdienste in der Christuskirche ab sofort unter 2G-Vorgaben zu feiern. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene während des Gottesdienstes Zutritt zur Kirche erhalten. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Personen, die nachweislich aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft sind, sind von der 2G-Regel ausgeschlossen.

„Wir sind uns darüber bewusst, dass einige Menschen diese Entscheidung schwer nachvollziehbar finden und verärgern wird“, schreibt der Rat in einer entsprechenden Mitteilung, die von Vorsitzendem Michael Gieser und Pfarrer Tobias Habicht unterschrieben ist. „Wir befinden uns im Dilemma, dass das andersherum auch der Fall wäre, wenn wir uns gegen eine Zugangsbeschränkung entschieden hätten. In beiden Fällen können sich Menschen ausgeschlossen fühlen – in einem Fall diejenigen, die für sich selbst beschlossen haben, sich nicht impfen zu lassen – im anderen Fall diejenigen, die sich aufgrund ihres Alters oder ihres gesundheitlichen Zustandes in Gottesdiensten ohne Zugangsbeschränkung nicht sicher fühlen können und deshalb auf einen Gottesdienstbesuch verzichten müssen.“

Weiterhin Maskenpflicht

Trotz Zugangsbeschränkung hält die Kirchengemeinde am Abstand von eineinhalb Metern zwischen verschiedenen Haushalten fest. Zudem besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder eines Atemschutzes, der die Anforderungen der Standards FFP2 oder KN95 erfüllt. Die Maske muss auch am Platz über Mund und Nase getragen werden. zg